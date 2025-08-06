Bakan Yumaklı A Haber’de duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosuna sahibiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Yumaklı'nın konuşmalarından öne çıkanlar:

Son 10 yılda dünyadaki orman yangını 2 kat arttı. Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz. Yangına müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Devletimizin elinde olan imkanlar bu yangınları çok hızlı bir şekilde söndürmemizi sağladı. Yangınların yüzde 96'sı insan faktöründen oluşuyor. Sigara izmaritinden anız yakmaya kadar birçok faktörler var. Bunları tetikleyen iklim değişikliği. Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması nemin yüzde 30'un altında düşmesi, rüzgar hızının 30 km'yi geçmesi yangın oluşturuyor.

"ORMAN YANGINLARI TÜM DÜNYANIN ORTAK SORUNU"

15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Arkadaşlarımız kıyafetlerini çıkarmadan araçların konuşlu olduğu yerlerde duruyorlar olaya daha hızlı müdahale etmek için. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor.