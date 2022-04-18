Tarımın can suyu BUSKİ’den

BURSA'DA tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle yapılan sulama tesisi yatırımlarıyla da toprağın bereketini artırıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa bilinen pek çok özelliğinin yanı sıra, tarım şehri unvanıyla da anılmaktadır. Tabii kent kimliğine karakteristik zenginlik katan tarımın geliştirilmesinin yolu, güçlü altyapıdan geçiyor. Bu doğrultuda tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere BUSKİ marifetiyle sulama göletleri ve sulama tesisleri kazandırıyoruz. Bu bağlamda 14 adet gölet ile 350 kilometre sulama tesisini çiftçimizin kullanımına sunduk. Bursa'da yaklaşık 35 bin çiftçi ailesine sulama desteği veriyoruz. Böylelikle, hem ürün çeşitliliğinin artırılmasına hem de çiftçi gelirlerinin yükselmesine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.