Tarkan COP31 Türkiye sürecine şarkı ile destek verdi! Megastar’dan ’Mega iklim’ çağrısı: Wake up

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi (COP31), 9–20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından ülke temsilcilerini, karar vericileri ve iklim alanında çalışan paydaşları buluşturacak zirve; diyaloğu, uzlaşıyı ve ortak hareket etmeyi merkeze alacak.

Türkiye, COP31'i yalnızca iklim krizinin konuşulduğu değil, alınan kararların somut adımlara dönüştüğü bir "Aksiyon COP'u" olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşımın güçlü bir toplumsal çağrıya dönüşmesine Megastar Tarkan da sesi ve müziğiyle katkı sunuyor. Sanatçı, iklim konusunda birlikte harekete geçme mesajını "Wake Up" şarkısı ve video klibiyle dünyaya taşıyor.

Doğanın korunmasına yönelik çalışmaları ve yıllardır destek verdiği doğa kampanyalarıyla tanınan Tarkan, 2008 yılında kaleme aldığı "Uyan" şarkısını COP31 Zirvesi için, gönüllü olarak, İngilizce sözler ve yeni uyarlama ile hazırladı. Doğayı koruma ve birlikte harekete geçme çağrısı taşıyan şarkı, zirve aracılığıyla uluslararası kamuoyuna ulaşacak.

Yıllardır doğanın korunması için somut adımlar atmaya çalıştığını belirten Megastar, şöyle konuştu:

"Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum.

Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Bu yok oluşa alışmak ve göz yummak ise benim için hiçbir zaman bir seçenek olmadı.

Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce Uyan şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım.

Bugün, aynı inanç ve umutla, kasım ayında ülkemizde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31Türkiye için Uyan'ı İngilizce sözlerle ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden hazırladım. Amacım, dünyaya doğanın sesi olmak ve hepimize bir kez daha harekete geçme çağrısı yapmak.

Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, WAKE UP çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi."

Herkesi ortak sorumluluğa davet eden sanatçı, "Dünyamıza sahip çıkmak, hepimizin en temel görevi ve sorumluluğu" ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Zamanımız daralıyor. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Uyanmaktan ve uyuyanları uyandırmaktan başka çaremiz yok. Ve ben hâlâ inanıyorum: İnanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör