Tarlada acı kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 7 yaşındaki Nur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Paşaören Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Mehmet Bayram (38), eşi ve 7 yaşındaki kızı Nur'u yanına alıp traktörüyle tarlasını sürmeye gitti. Tarlaya geldiklerinde babası ile annesi işe koyulurken küçük Nur ise tarlada gezinmeye başladı.

Mehmet Bayram tarlasını sürdüğü sırada, geri manevra yapınca tarlada gezinen kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Kızını ezen baba, şok geçirdi. Ağır yaralanan küçük kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi Paşaören'de köy mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.