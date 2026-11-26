HER YIL SADECE 3-4 HAFTA TOPLANABİLİYOR

Bu filizleri değerli kılan en önemli ayrıntılardan biri de hasat süresinin oldukça kısa olması. Yıl boyunca yalnızca 3 ila 4 hafta toplanabilen şerbetçiotu filizleri, hassas ve kolay kırılabilen yapıları nedeniyle makineyle hasada uygun değil. Bu yüzden her biri tek tek elle toplanıyor.