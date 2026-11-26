Türkiye'de özellikle Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçiotu, yıllardır farklı alanlarda kullanılıyor. Ancak bitkinin ilkbaharda verdiği taze filizler, Avrupa'da adeta altın değerinde. Kuşkonmaza benzeyen bu ince filizler, kısa hasat dönemi ve zahmetli toplama süreci nedeniyle dünyanın en pahalı sebzeleri arasında gösteriliyor.
Bir sebzenin kilosuna binlerce lira ödenmesi kulağa şaşırtıcı gelebilir. Hele ki söz konusu ürün, tarlada kesilip bir kenara bırakılan filizlerse... Ancak Avrupa'da bazı restoranların menülerinde yer bulan bu bitki, kısa hasat dönemi ve zahmetli toplama süreciyle oldukça değerli hale geliyor.
Şerbetçiotu yetiştiren çiftçiler, bitkinin ana ürünü olan kozalakların daha iyi gelişmesi için ilkbaharda dipten çıkan fazla filizleri kesiyor. Seyreltme adı verilen bu işlem, bitkinin gelişimini desteklemek amacıyla yapılıyor. Ancak kesilen parçaların Avrupa'da ne kadar değerli olduğu pek bilinmiyor.
Pazaryeri'nde bazı üreticiler budadıkları filizleri tarlada bırakırken bazıları hayvan yemi olarak değerlendiriyor. Oysa aynı bitkinin taze kısımları, Avrupa'da özel yemeklerin hazırlanmasında kullanılıyor. Tarlada fazla görülüp kesilen bu ince dalların böylesine yüksek fiyatlara ulaşması ise oldukça şaşırtıcı.
Avrupa'da "Hop Shoots" adıyla bilinen bu ürün, şerbetçiotunun bahar aylarında verdiği taze filizlerden oluşuyor. Görünüşü kuşkonmazı andırsa da kendine özgü aromasıyla farklı bir sebze olarak değerlendiriliyor. Özellikle Belçika, Fransa ve İngiltere'de gastronomi dünyasının değerli ürünleri arasında yer alıyor.
Tarlada bırakılan filizler, Avrupa'daki Michelin yıldızlı restoranların menülerinde kendine yer buldu. "Sebzelerin trüfü" olarak anılan bu özel ürün, az bulunması ve farklı aroması nedeniyle lüks mutfaklarda yerini buldu.
Şerbetçiotunun taze filizleri genellikle deniz ürünlerinin yanında veya özel başlangıç tabaklarında servis ediliyor. Üstelik tabakta yalnızca birkaç dal bulunmasına rağmen porsiyon fiyatları oldukça yüksek. Bu durum, ürünün lüks restoranlarda neden değerli görüldüğünü de anlatıyor.
Avrupa'da sezonun ilk hasadında satışa sunulan şerbetçiotu filizlerinin kilogram fiyatı 1.000 avroya kadar çıkabiliyor. Bu rakam yaklaşık 55 bin liraya karşılık geliyor.
Bu filizleri değerli kılan en önemli ayrıntılardan biri de hasat süresinin oldukça kısa olması. Yıl boyunca yalnızca 3 ila 4 hafta toplanabilen şerbetçiotu filizleri, hassas ve kolay kırılabilen yapıları nedeniyle makineyle hasada uygun değil. Bu yüzden her biri tek tek elle toplanıyor.
Kısa hasat dönemi, yoğun işçilik ve sınırlı miktarda bulunması, şerbetçiotu filizlerini Avrupa mutfağının dikkat çeken ürünlerinden biri haline getiriyor. Türkiye'de bitkinin gelişmesi için kesilerek tarlada bırakılabilen bu parçalar, yurt dışında yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor.
Aynı bitkinin bir yerde hayvan yemi olarak değerlendirilirken başka bir yerde lüks restoranların menüsüne girmesi, tarım ürünlerinin kullanım alanlarına göre nasıl farklı değerler kazanabildiğini gösteriyor.