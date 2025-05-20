Tarlaya gitti bir daha dönmedi: 65 yaşındaki adamın cansız bedeni orada bulundu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Terzi köyü Aslan Çeşme mevkisinde sabah saatlerinde tarlasına giden 65 yaşındaki İsmail Demir, akşam saatlerine kadar geri dönmeyince ailesi durumdan şüphelendi. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından, Demir'in cansız bedeni oğlu tarafından tarlanın alt kısmındaki çalılıklar arasında bulundu.



YÜKSEKTEN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ İDDİASI

İlk belirlemelere göre, İsmail Demir'in yükseklikten düşerek çalılık alanda hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma, İsmail Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.