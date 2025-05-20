Haberler Yaşam Haberleri Tarlaya gitti bir daha dönmedi: 65 yaşındaki adamın cansız bedeni orada bulundu!
Giriş Tarihi: 20.5.2025 20:58

Tarlaya gitti bir daha dönmedi: 65 yaşındaki adamın cansız bedeni orada bulundu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde tarlaya giden 65 yaşındaki İsmail Demir bir daha geri dönmeyince ailesi durumu ihbar etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından 65 yaşındaki adamın cansız bedeni oğlu tarafından çalılıkların arasında bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Tarlaya gitti bir daha dönmedi: 65 yaşındaki adamın cansız bedeni orada bulundu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Terzi köyü Aslan Çeşme mevkisinde sabah saatlerinde tarlasına giden 65 yaşındaki İsmail Demir, akşam saatlerine kadar geri dönmeyince ailesi durumdan şüphelendi. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından, Demir'in cansız bedeni oğlu tarafından tarlanın alt kısmındaki çalılıklar arasında bulundu.

YÜKSEKTEN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ İDDİASI

İlk belirlemelere göre, İsmail Demir'in yükseklikten düşerek çalılık alanda hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma, İsmail Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarlaya gitti bir daha dönmedi: 65 yaşındaki adamın cansız bedeni orada bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz