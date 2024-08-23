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Giriş Tarihi: 23.8.2024 21:03

Tarsus Adana Tuzla yolunda kaza; 1 ölü, 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana'yı ova bölgesinden bağlayan Tuzla yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus Adana Tuzla yolunda kaza; 1 ölü, 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametine seyir halinde olan F.F. idaresindeki 01 DT 184 plakalı Datca tipi otomobil Yaramış mahallesi mevkiinde Adana ırmağı köprüsüne yakın noktada, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 33 CSD 49 kupa plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma neticesinde otomobil hurdaya dönerken, sürücü F.F. yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Feci kazada her iki araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarsus Adana Tuzla yolunda kaza; 1 ölü, 6 yaralı
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