Tarsus’ta 2 gündür kayıp gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Alınan bilgiye göre Konaklar Mahallesi'nde ailesinin iki gün önce kayıp ihbarı yaptığı zihinsel engelli ve sara hastası Caner Karadağ (30) için jandarma ekipleri seferber oldu.

Talihsiz gencin cesedi, Konaklar Mahallesi'nden geçen ve düştüğü yerden 7 km uzaklıkta sulama kanalında görüldü. Sulama kanalında bir ceset görüldüğü ihbarını alan Belediye İtfaiye ve Su altı ekipleri olay yerine gelerek, cesedi kanaldan çıkardı.

Bulunan cesedin 2 gündür kayıp olan 30 yaşındaki zihinsel engelli ve sara hastası olan Caner Karadağ adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Talihsiz gencin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, jandarma soruşturma başlattı.