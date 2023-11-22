Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan spor kulübü başkanı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:43 Son Güncelleme: 22.11.2023 11:08

Tarsus'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan spor kulübü başkanı hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracı içerisinde silahlı saldırıya uğrayan spor kulübü başkanı hayatını kaybetti.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta aracında silahlı saldırıya uğrayan spor kulübü başkanı hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesinde bir ziyaret sonrasında otomobiline binen evli ve 3 çocuk babası Tuncay Gengeç'e (44) uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bir mahalli futbol kulübünün de başkanı olan Tuncay Gengeç, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gengeç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi. Bu arada, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polisin çalışması devam ediyor.

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Tarsus'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan spor kulübü başkanı hayatını kaybetti
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