Tarsus’ta Berdan Baraj Gölü’ne giren 2 kardeşten biri öldü

Alınan bilgiye göre aileleri ile birlikte Berdan baraj gölüne giden Serdar şirin adlı 8 yaşındaki çocuk ile ağabeyi 10 yaşındaki Mevlüt Can şirin Berdan baraj gölü suyuna girdi.

Çocukların suyun içinde boğulmakta olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil servis ile polis ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde baraj gölünden çıkarılarak ilk tıbbi müdahaleleri 112 tarafından yapılan iki kardeş daha sonra Tarsus Devlet hastanesine götürüldü. Tarsus Devlet hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen 8 yaşındaki Serdar Şirin hayatını kaybetti. Ağabeyi Mevlüt Can şirin ise kalp mesajları da yaşama döndürülme mücadelesi verilirken Mersin şehir Hastanesi'ne sevk edildi.