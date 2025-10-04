Tarsus’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü öldü

Tarsus'ta Öğretmenler Mahallesi Tarsus Mersin D -400 karayolu yeni Hal kavşağında meydana gelen kazada, Naim Altınışık (25) idaresindeki motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Naim Altınışık, hastaneye götürüldü. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.