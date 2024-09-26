Tarsus’ta feci kaza! 2 ölü 1 yaralı

T.D.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, Tarsus yönüne ilerlerken iddiaya göre yaya olarak karşıya geçen Aliye Teberik isimli kadına çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden ilerleyen Ö.İ.'nin kullandığı çekici plakalı tır'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Dövücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç içerisinde yolcu olarak bulunan Fikriye Dövücü ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar olayda yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık, Büyükşehir itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Aliye Teberik kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.