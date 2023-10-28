Halı sahada kalp krizi geçirip ölen kişinin o anları güvenlik kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybederken, kalp krizi geçirme anlsrı ise işyerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Alınan bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte bir halı sahada futbol oynayan Orhan Tosun (41) top ayağındayken bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının bildirimi üzerine halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçiren Orhan Tosun'u Ambulansla 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesine götürdü.

Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti... O anlar kameralara yansıdı

Burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Tosun kurtarılamadı. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalıştığı öğrenilen Tosun'un evli ve 2 çocuk babası olduğu ifade edildi. Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.