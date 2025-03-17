Tarsus’ta meydana gelen ev yangınında 1 kişi öldü

Dorak Mahallesi Dorak Sokakta, eski yapı iki katlı evin üst katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında üst katta bulunan M.T. isimli erkek şahıs, orta kısımda bulunan ahşap yapının alevlerden etkilenerek çökmesi nedeniyle alt kata düştü ve alevler arasında kalarak feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü ve talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın anında evde başka kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.