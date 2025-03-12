Tarsus’ta Milli Eğitim Müdürü yapımı hızla süren 5 Anaokulunda incelemede bulundu

Hali hazırda Tarsus'ta 7 adet anaokulu bulunduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu yapımı tamamlanmak üzere olan 5 adet anaokuluna Nasrettin hoca, Karagöz, Hacivat, Dede Korkut ve Keloğlan adlarının verildiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırım programları kapsamında inşaatı tamamlanan ve önümüzdeki süreçte hizmete girecek olan Ana okullarımız ile okul öncesi olan Ana Okullarımızın sayısını da arttırmaktayız" dedi.