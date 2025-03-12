Tarsus’ta Milli Eğitim Müdürü yapımı hızla süren 5 Anaokulunda incelemede bulundu

Hali hazırda Tarsus'ta 7 adet anaokulu bulunduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu yapımı tamamlanmak üzere olan 5 adet anaokuluna Nasrettin hoca, Karagöz, Hacivat, Dede Korkut ve Keloğlan adlarının verildiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırım programları kapsamında inşaatı tamamlanan ve önümüzdeki süreçte hizmete girecek olan Ana okullarımız ile okul öncesi olan Ana Okullarımızın sayısını da arttırmaktayız" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında Eğitim altyapısını güçlendirmek ve çocuklarımız için modern, güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla yapılan Bakanlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, okulların fiziki donanımı ve eğitim olanakları hakkında ilgililerden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.