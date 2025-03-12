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Giriş Tarihi: 12.3.2025 00:28

Tarsus'ta Milli Eğitim Müdürü yapımı hızla süren 5 Anaokulunda incelemede bulundu

Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, yapımı hızla devam eden 5 anaokulunda incelemelerde bulundu.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta Milli Eğitim Müdürü yapımı hızla süren 5 Anaokulunda incelemede bulundu

Hali hazırda Tarsus'ta 7 adet anaokulu bulunduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu yapımı tamamlanmak üzere olan 5 adet anaokuluna Nasrettin hoca, Karagöz, Hacivat, Dede Korkut ve Keloğlan adlarının verildiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırım programları kapsamında inşaatı tamamlanan ve önümüzdeki süreçte hizmete girecek olan Ana okullarımız ile okul öncesi olan Ana Okullarımızın sayısını da arttırmaktayız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında Eğitim altyapısını güçlendirmek ve çocuklarımız için modern, güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla yapılan Bakanlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, okulların fiziki donanımı ve eğitim olanakları hakkında ilgililerden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Anteplioğlu, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize en iyi imkanları sunmak için çalışmaya devam ediyor.

Eğitim ortamlarının çocuklarımız için en iyi şekilde hazırlanması adına yürütülen çalışmaları sürekli olarak inceliyoruz.

Minik yavrularımızın modern ve güvenli ortamlarda eğitim alması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.

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Tarsus'ta Milli Eğitim Müdürü yapımı hızla süren 5 Anaokulunda incelemede bulundu
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