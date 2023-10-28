Tarsus’ta trafikte park kavgası cinayetle bitti

Olay ilçeye bağlı Kemalpaşa Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sanayi çarşısında işyeri önüne kamyon park edilmesine kızan baba F. Ç., akrabası A. Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. F. Ç. ve oğlu Ç.Ç.(38), akrabaları A. Ö. ile kavga etmeye başladı.

A. Ö. işyerinden silahı alıp ateş etmeye başladı. Ağır yaralanan Çelebi Çoğul, Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelebi Çoğul kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra şüpheli A. Ö. polis merkezine giderek teslim oldu. Ölen Ç.Ç.'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.