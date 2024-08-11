Tarsus’ta yol kavgası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus Çamlıyayla arası İrbişim ve Karadirlik arası Sucularlı mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre şıralık üzüm alım satımı yapılan bir iş yerinde bulunan Mehmet Ş. (56) ile çocukları Naci Ş. (32) ve İbrahim Ş. (24) ile yoldan otomobille geçmekte olan ve adı henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında hızlı geçme ve yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmadan sonra olay yerinin yakınlarında restaurantı bulunan Abdurrahim Denizedalan ve yakınları üzüm alım satımı yapılan yere geldi. Bunun üzerine başlayan tartışma münakaşaya ve ardından silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Şahin (56) ve Abdurrahim Denizedalan (46) ile adı henüz belirlenemeyen bir kişi aldıkları tüfek yaralarıyla hayatlarını kaybetti, kişi ise yaralanarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdurrahim Denizedalan'ın 31 mart yerel seçimlerinde Deva Partisi'nden Tarsus Belediye Meclis üyesi adayı olduğu ortaya çıktı. Olaya adı karışan ve ayakta tedavisi yapılan İ.Ş. (24) gözaltına alınırken soruşturmaya başlandı.