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Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:32

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Yaralanan Muhammet Oğuzhan Yaşar hayatını kaybetti!

Konya'da dün meydana gelen olayda, bıçaklandıktan sonra otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapanarak 3 araca çarpan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA
Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Yaralanan Muhammet Oğuzhan Yaşar hayatını kaybetti!

Olay, dün Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Oğuzhan Yaşar ve 3 şahıs henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şahıslardan biri Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı bıçaklayarak yaraladı. Muhammet Oğuzhan Yaşar yaralı halde otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşar, bilincinin kapanması sonucu park halindeki 3 araca çarptı.

Yaşar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Yaralanan Muhammet Oğuzhan Yaşar hayatını kaybetti!
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