Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Yaralanan Muhammet Oğuzhan Yaşar hayatını kaybetti!

Yaşar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.