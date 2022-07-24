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Giriş Tarihi: 25.7.2022

Tartışmanın sonu ölümle bitti

Eskişehir’de Sülük çifti arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ramazan Sülük evdeki ruhsatsız tabancayla eşini öldürdü. Ardından da kendi hayatına son verdi

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Tartışmanın sonu ölümle bitti
Eskişehir'de, Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürğünde çalışan 4 çocuk babası Ramazan Sülük (43), önceki gece Sarısungur Mahallesi'ndeki evlerinde, eşi Güllü Sülük (40) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız tabancayı alan Ramazan Sülük, eşine 4 el ateş etti. Ardından da aynı tabancayı göğsüne dayayarak tetiği çekti. İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler yapılan incelemenin ardından, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Sülük, dün öğle namazını müteakip Emek Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde kılınan namazın ardından Eskişehir Asri Mezarlık'ta defnedildi. Güllü Sülük'ün cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderildi.

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Tartışmanın sonu ölümle bitti
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