Karabük’te tartıştığı anne ve babasını bıçakla yaraladı

Karabük'ün Eflani ilçesinde psikolojik sorunları olan ve Karabük'te psikiyatri servisinde tedavi gören 35 yaşındaki Kadir K., bilinmeyen bir nedenle babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babası 68 yaşındaki İlhan K.'yi bıçakladı. Daha sonra araya giren annesi 65 yaşındaki Zekiye K.'yi bıçakladı.

Yardım çığlıkları üzerine komşuları sağlık ekipleri ile Jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma suç aleti ile birlikte Kadir K'yi gözaltına alırken, anne Zekiye ve baba İlhan olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba İlhan K'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay hakkında emniyet güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.