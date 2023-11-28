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Giriş Tarihi: 28.11.2023 01:29

Tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı

Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren kadın, olay yerinde polis ekiplerince cinayet silahı ile birlikte gözaltına alındı

AA
Tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta silah sesi geldiği ve bir kişinin vurulduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve Hasan D'nin gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen N.Ş'yi, olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı
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