Tartıştığı eşini 7 yerinden bıçakladı

Konya'da emekli askeri personel 49 yaşındaki İsmail İlke, boşanma aşamasında olduğu eşi 44 yaşındaki Ayşe İlke'yi çıkan tartışma sonucu 7 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Coşandere Caddesi üzerindeki bir adreste meydana gelen olayda Antalya'da yaşadığı öğrenilen emekli astsubay İsmail İlke, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe İlke'nin yanına gelerek henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışma üzerine İlke, eline geçirdiği bıçakla eşine saldırdı. Ayşe İlke aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalırken, şüpheli koca otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İlke'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, cani kocayı yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.