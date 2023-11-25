Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban G.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerindeki Yakup G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kezban G.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.