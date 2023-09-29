Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 6 Şubat depreminde ağır hasar gören binanın yıkımı esnasında yan duvarın yıkılması sonucu yıkım ekipleri ile bina sahipleri arasında tartışma çıktı.
Duvarı yıkılan 56 yaşındaki T.Ş. şantiye şefi Mustafa açıcı ile tartıştı. Yıkım ekibi çalışmaları durdurduKuzuculu Mahallesi'ndeki şantiye alanına çekildi.
Tartışmayı hazmedemeyen T.Ş. Kuzuculu'daki şantiyeyi basarak yanındaki götürdüğü pompalı tüfekle Mustafa Açıcı'ya üç el ateş etti. Bacağından göğsünden ve sırtından yaralanan Mustafa açıcı (34) kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
T.Ş'yi Dörtyol Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekibi Erzin Mahmutlu'da yakaladı.