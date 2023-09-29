Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Giriş Tarihi: 29.9.2023 20:59 Son Güncelleme: 29.9.2023 21:24

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Hatay ili Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 6 Şubat depreminde ağır hasar gören binanın yıkımı esnasında yan duvarın yıkılması sonucu yıkım ekipleri ile bina sahipler arasında tartışma çıktı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 6 Şubat depreminde ağır hasar gören binanın yıkımı esnasında yan duvarın yıkılması sonucu yıkım ekipleri ile bina sahipleri arasında tartışma çıktı.

Duvarı yıkılan 56 yaşındaki T.Ş. şantiye şefi Mustafa açıcı ile tartıştı. Yıkım ekibi çalışmaları durdurduKuzuculu Mahallesi'ndeki şantiye alanına çekildi.

Tartışmayı hazmedemeyen T.Ş. Kuzuculu'daki şantiyeyi basarak yanındaki götürdüğü pompalı tüfekle Mustafa Açıcı'ya üç el ateş etti. Bacağından göğsünden ve sırtından yaralanan Mustafa açıcı (34) kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

T.Ş'yi Dörtyol Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekibi Erzin Mahmutlu'da yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 41 örgüt üyesi yakalandı
CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu: 58 gözaltı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İzmir'de TEKNOFEST daveti: Vizyonu ve başarıyı yerinde görün
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu iş karakolda biter
Nice futbolcusu Alexis Beka Beka intihara teşebbüs etti! Beşiktaş istemişti
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA