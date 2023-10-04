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Giriş Tarihi: 4.10.2023 02:17 Son Güncelleme: 4.10.2023 02:22

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Mardin’in Artuklu ilçesinde tartıştığı kocası Nedim Solmaz’ı (40) bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı

DHA
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi belirtilmeyen kadın ile eşi Nedim Solmaz (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocası Nedim Solmaz'ı bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Solmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Nedim Solmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı
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