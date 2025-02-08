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Giriş Tarihi: 8.2.2025 04:03

Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde F.A., tütün ürünleri satılan bir dükkanda tartıştığı kocası S.A.’yı (43) tabancayla vurarak öldürdü

DHA
Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. F.A., bilinmeyen nedenle çıkan kocası S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
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