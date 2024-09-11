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Giriş Tarihi: 11.9.2024 16:45

Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kayseri'de Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Tartışma kısa sürede yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Komşusu Furkan D. tarafından bıçaklanan Fuat T., yaralandı.

DHA
Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Fuat T. ile bina komşusu Furkan D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; Fuat T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuat T., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
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