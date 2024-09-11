Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Fuat T. ile bina komşusu Furkan D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.