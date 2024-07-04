Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Yalova Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Ölger, kendisini evlatlıktan reddeden babası Nizamettin Ölger'in evine gitti. Baba ile oğulun evin bahçesinde başlayan tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen baba, evden aldığı pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Ölger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, baba Nizamettin Ölger'i gözaltına aldı. Ramazan Ölger'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Ramazan Ölger'in babası ile arasının miras yüzünden açık olduğu ve ikilinin daha önce de birçok kez tartıştıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen baba Nizamettin Ölger, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.