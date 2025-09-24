Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı ortağını öldürmüştü, kalp krizinden öldü
Giriş Tarihi: 24.9.2025 16:29 Son Güncelleme: 24.9.2025 16:52

Tartıştığı ortağını öldürmüştü, kalp krizinden öldü

Tunceli’de tartıştığı ortağını silahla öldüren ve mali müşaviri de ağır yaralayan 80 yaşındaki Hasan Temur, nakledildiği Erzincan Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tartıştığı ortağını öldürmüştü, kalp krizinden öldü

Olay, 29 Ağustos günü Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerindeki bir restoranda meydana gelmişti. Ortağıyla konuşmak için restorana gelen Hasan Temur (80) yaşanan tartışmanın ardından yanında bulundurduğu silahla ortağı Hasan Çetin ile yanında bulunan Mali Müşavir Ali İhsan Bayır'a ateş etmişti. Hasan Çetin olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan mali müşavir Ali İhsan Bayır ise Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'a kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanarak Tunceli Cezaevine gönderilen Hasan Temur daha sonra Erzincan Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi. Sağlık sorunları olduğu öğrenilen Temur'un bugün cezaevinde kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı ortağını öldürmüştü, kalp krizinden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz