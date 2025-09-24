Tartıştığı ortağını öldürmüştü, kalp krizinden öldü

Olay, 29 Ağustos günü Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerindeki bir restoranda meydana gelmişti. Ortağıyla konuşmak için restorana gelen Hasan Temur (80) yaşanan tartışmanın ardından yanında bulundurduğu silahla ortağı Hasan Çetin ile yanında bulunan Mali Müşavir Ali İhsan Bayır'a ateş etmişti. Hasan Çetin olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan mali müşavir Ali İhsan Bayır ise Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'a kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanarak Tunceli Cezaevine gönderilen Hasan Temur daha sonra Erzincan Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi. Sağlık sorunları olduğu öğrenilen Temur'un bugün cezaevinde kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.