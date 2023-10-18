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Giriş Tarihi: 18.10.2023 19:38 Son Güncelleme: 18.10.2023 20:10

Tartıştığı taksiciyi bıçaklayarak öldürdü

Bursa’da taksi şoförüyle tartışan Levent A (42), kavganın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla taksi şoförüi Suat Sargın’ı (40) bıçaklayarak öldürdü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tartıştığı taksiciyi bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi PTT önündeki taksi durağında çalışan şoför Suat Sargın ile taksi durağına gelen Levent A, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Levent A, yanında taşıdığı bıçakla, Suat Sargın'ı karnından ve göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Duraktaki diğer şoförlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Suat Sargın'ın ağır yaralı halde Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sargın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı Levent A.

KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinden kaçan Levent A'nın peşine düştü. Kısa sürede yeri tespit edilen Levent A, kaçmayı sürdürdüğü sırada Küçük Sanayi sitesi önündeki trafik ışıklarında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Tartıştığı taksiciyi bıçaklayarak öldürdü
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