Taş fırında eğitim keyfi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Okulumda Yaşam Becerilerim" projesi gercekleştirildi. Samsun'da veli, öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar kendi pizzalarını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yapılan etkinlikte öğrencilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşatıldı. Sınıf öğretmenleri de pizzaları fırında pişirerek etkinliğe katılan herkese ikram etti. Etkinliğe katılan veliler, projenin çocukların becerilerini geliştirdiğini belirterek memnuniyetlerini ifade etti. İlkadım İlkokulu Müdürü Aydın Peker, proje kapsamında okulun bahçesinin bir bölümünü açık hava sınıfı olarak düzenlediklerini ve okul aile iş birliği ile taş fırın alınarak etkinliklere hazır hale getirdiklerini söyledi.Müdür Peker, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temelinde beceri ve değerler eğitimi olduğunu ifade ederek, "Maarif Model'inin hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimize teorik bilginin yanında pratik deneyimler, beceriler kazandırmak istiyoruz. Bugün onlar için unutulmaz bir anı oldu. Çocuklar mutfakta üretmenin keyfini yaşadı. Bu tür etkinlikler, sorumluluk alma ve takım çalışması becerilerini de geliştiriyor" dedi. Müdür Peker, "Proje kapsamında, veli ve öğretmenlerimizin işbirliği ile ilerleyen günlerde Samsun Pidesi, köy ekmeği, lahmacun, güveçte yöresel yemekler gibi lezzetlerde öğrencilerimizle yapılacak. Daha sonra ise hafta sonları bahçeyi velilerimizin hizmetine de açarak taş fırında ekmek gibi ürünleri kendileri için yapmalarına izin vereceğiz. Okulumuz sadece öğrencilere değil velilerimize de hizmet edecek' diye konuştu.