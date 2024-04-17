Taş Kağıt Makas 7. Bölüm izle: Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm full izle ekranı

Taş Kağıt Makas 7. Bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip edilecek! MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin 17 Nisan tarihli bölümünde de hem duygu dolu hem de heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Yeni bölümde Rıza'yı kurtarabilmenin yolu, Umut'un aklanmasından geçer. Umut, Emirkıranlar'a karşı büyük bir meydan okumayla gelir. İşte, Taş Kağıt Makas son bölüm izle full ve tek parça linki…
TAŞ KAĞIT MAKAS 7. BÖLÜM İZLE
Kanal D ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi, 7. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
Rıza için önemli bir tanık bulduğunu düşünen Umut, kendini hiç beklemediği bir kumpasın içinde bulur. Yeniden yargılamayı başlatabilecek güçteki tanık Makbule Coşkun, öldürülmüştür. Üstelik birileri, cinayeti Umut'un üzerine kalacak şekilde dizayn etmiştir. Umut'un artık kaçmaktan başka şansı yoktur.
Rıza'yı kurtarabilmenin yolu, Umut'un aklanmasından geçer. Umut, Emirkıranlar'a karşı büyük bir meydan okumayla gelir. 24 saat içinde gerçek katil teslim edilmezse, bu büyük ailenin itibarını yerle bir edecek hamleler yapacaktır.
Emirkıran ailesi Umut'un peşine Süreyya Savcı ve Cevher Komiser'i takarken, diğer yandan Harun Yakar başka hesaplar içindedir.