Taş Kağıt Makas 8. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 8. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Rıza'yı kurtarabilmenin yolu, Umut'un aklanmasından geçer. Umut, Emirkıranlar'a karşı büyük bir meydan okumayla gelir. Bir gün içinde gerçek katil teslim edilmezse, bu büyük ailenin itibarını yerle bir edecek hamleler yapacaktır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?