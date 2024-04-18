Taş Kağıt Makas 8. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 8. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Rıza'yı kurtarabilmenin yolu, Umut'un aklanmasından geçer. Umut, Emirkıranlar'a karşı büyük bir meydan okumayla gelir. Bir gün içinde gerçek katil teslim edilmezse, bu büyük ailenin itibarını yerle bir edecek hamleler yapacaktır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TAŞ KAĞIT MAKAS 7. BÖLÜM İZLE
Kanal D ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi, 7. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/bolumler
TAŞ KAĞIT MAKAS 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/fragmanlar
TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ
Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;
Rıza için önemli bir tanık bulduğunu düşünen Umut, kendini hiç beklemediği bir kumpasın içinde bulur. Yeniden yargılamayı başlatabilecek güçteki tanık Makbule Coşkun, öldürülmüştür. Üstelik birileri, cinayeti Umut'un üzerine kalacak şekilde dizayn etmiştir. Umut'un artık kaçmaktan başka şansı yoktur.
Rıza'yı kurtarabilmenin yolu, Umut'un aklanmasından geçer. Umut, Emirkıranlar'a karşı büyük bir meydan okumayla gelir. 24 saat içinde gerçek katil teslim edilmezse, bu büyük ailenin itibarını yerle bir edecek hamleler yapacaktır.