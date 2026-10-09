Haberler Yaşam Haberleri Taşacak Bu Deniz 33.bölüm izle: TRT1 Taşacak Bu Deniz son bölümüyle yayınlandı!
Giriş Tarihi: 09.10.2026 23:38

Taşacak Bu Deniz 33.bölüm izle: TRT1 Taşacak Bu Deniz son bölümüyle yayınlandı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar, son bölümün tamamını internet üzerinden izleyebilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Taşacak Bu Deniz 33. bölüm izleme ekranı ve tekrar yayın bilgileri, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Taşacak Bu Deniz 33.bölüm izle: TRT1 Taşacak Bu Deniz son bölümüyle yayınlandı!
  • ABONE OL

Taşacak Bu Deniz, 33. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü takip etmek isteyenler, yayın ve izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte son bölüme dair detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM İZLE!

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Atalarının mezarlarına uzanan tehdit, Adil Koçari'yi daha önce aşmadığı sınırların eşiğine getirir. Köylüsünün ölüsüne de dirisine de sahip çıkmaya yemin eden Adil'in sözü, herkese umut olurken Esme'nin içine bir kor düşürür. Üstelik daha kendi aralarındaki sorunları çözüp birbirlerini anlayamadan içine düştükleri bu savaş, Esme'nin içine düşen koru ateşe çevirir.

Her şeyini kaybeden Furtunalar, kendilerine kesilen cezanın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışır. İso'nun abisine kavuşmanın verdiği sevinç, Oruç'un ondan istediğiyle gölgelenir. Ailesiyle sevdiği kadın arasında kalan İso için Koçari'de kalmak da gitmek de bir bedel taşır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Timur, oğlu Cengiz'i kurtarmak için Esme'yi hedef aldığında, annesini bir kez daha kaybetmeye razı olmayan Eleni'nin yerine sahneye Aleyna Koçari çıkar. Hayat kurtaran eller bu kez bir silahı kavrar; Cengiz'in kaderi Aleyna'nın insafına kalır. Köşeye sıkışan Timur'a uzanan beklenmedik bir yardım eli ise tüm mücadelenin seyrini değiştirir. Emriye'nin verdiği süre dolarken, toprakların Timur'a satılmasına yalnızca bir imza kalır. Adil'in sevdiği kadına verdiği sözle köylüsüne ettiği yemin, aynı hesapta karşı karşıya gelir. Şimdi o sözlerden birini tutmak, diğerini bozmak mı demektir?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşacak Bu Deniz 33.bölüm izle: TRT1 Taşacak Bu Deniz son bölümüyle yayınlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA