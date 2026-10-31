Taşacak Bu Deniz 36. bölüm izle: TRT1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz son bölüm yayınlandı mı?

Taşacak Bu Deniz'in geçen haftaki bölümünde Esme ve Adil, yıllardır bekledikleri düğünle mutluluklarına kavuşurken yaşanan gelişmeler yeni bir fırtınanın habercisi olmuştu. Düşmanlarına karşı birliklerini ilan eden iki sevdalının mutluluğuna, Oruç'un uçurumun kenarına gelmesi gölge düşürdü. İşte, yeni bölümde yaşanan gelişmeler ve Taşacak Bu Deniz 36. bölüm izleme ekranı.
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Koçariler ile Furtunaların geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor.
Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz;
Yirmi yıldır yaşadığı her acıyı derinliklerine gömen Esme, tam da dağını ve ışığını bulmuşken, ailesine kavuşmuşken, celladının zindanından kurtulmasıyla tükenir. Ertelediği bütün travmalar su yüzüne çıkar, Esme depresyonun içine savrulur. Dağ çaresizdir, deniz çekilmiştir.
Oruç'un uçurumdan atılması herkesin yüreğine ateş düşürürken, suçun gölgesi Adil Koçari'nin üzerine çöker. Timur'un kurduğu tuzak, Adil'i işlemediği bir suç yüzünden mahkum etmek üzeredir.
Eleni, sevdiği adamın ardından şimdi babasını kaybetmenin eşiğindedir. Cengiz, Eleni'nin en zor anında yanında olur. Ama Oruç'un yokluğunda bile Eleni'nin kalbinde onunla savaşmak zorundadır.
Oruç'u kaybedince deliren İso, ortalığı birbirine katıp fırtınalar koparırken Fadime onun acısına ortak olur. Birbirlerinin yaralarını en iyi bilen bu iki düşman sevdalı, şimdi aynı acının iki yakasında buluşur.
Kızının satıldığı parayı harcadığını öğrenince çok sarsılan Esme, Şerif'e boyun eğmeme kararıyla ayağa kalkar. Gelinliğiyle hapse girecek olsa da o düğünde Adil'in sağ kolunda horonunu dönmeye yemin eder. Ama yaşadığı travma onu hiç yalnız bırakmaz. Adil kan davasını bitirmek için çok uğraşmıştır ama karısının çektiği büyük acı ve gelinlikle hapse girme ihtimali, onun için son damladır. Şerif'in ölüm emrini verir. Yıkılan pansiyon, ailenin ellerinde helal bir yuvaya dönüşürken, Eleni Yunanistan'dan geldiğinden beri yaşadıklarıyla dağılmaya başlar. Eleni'nin kendini açması, çiçeği burnunda ailenin hem sarsıldıkları hem sarıldıkları bir gece geçirmelerine yol açar.
Volkov'un saldırıları yüzünden batma eşiğine gelen Koçarileri, İso'nun bulduğu bir fikir kurtarır. İso ile Fadime birlikte çalışırlar. Volkov'un oğlu Cengiz ise, sebep olduğu gözyaşlarını silmeye taliptir, beklenmedik bir karar alır.
Adil ve Esme'nin yıllardır beklediği gece gelip çatar. Düşmanlara karşı gövde gösterisine dönüşen düğünde, iki sevdalı bu kez mutluluklarıyla meydan okur. Ancak onlar hayallerine kavuşurken Oruç, ölümle yaşam arasındaki uçurumun kenarındadır.