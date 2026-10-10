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Giriş Tarihi: 10.10.2026 00:36

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı izle

Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek isteyen izleyiciler, Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı izle aramasıyla tanıtıma ulaşmaya çalışıyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak ediliyor.

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Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı izle
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Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri takip eden izleyiciler, Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı izle araması yapıyor. Yeni tanıtımda hikâyenin nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Atalarının mezarlarına uzanan tehdit, Adil Koçari'yi daha önce aşmadığı sınırların eşiğine getirir. Köylüsünün ölüsüne de dirisine de sahip çıkmaya yemin eden Adil'in sözü, herkese umut olurken Esme'nin içine bir kor düşürür. Üstelik daha kendi aralarındaki sorunları çözüp birbirlerini anlayamadan içine düştükleri bu savaş, Esme'nin içine düşen koru ateşe çevirir.

Her şeyini kaybeden Furtunalar, kendilerine kesilen cezanın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışır. İso'nun abisine kavuşmanın verdiği sevinç, Oruç'un ondan istediğiyle gölgelenir. Ailesiyle sevdiği kadın arasında kalan İso için Koçari'de kalmak da gitmek de bir bedel taşır.

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Timur, oğlu Cengiz'i kurtarmak için Esme'yi hedef aldığında, annesini bir kez daha kaybetmeye razı olmayan Eleni'nin yerine sahneye Aleyna Koçari çıkar. Hayat kurtaran eller bu kez bir silahı kavrar; Cengiz'in kaderi Aleyna'nın insafına kalır. Köşeye sıkışan Timur'a uzanan beklenmedik bir yardım eli ise tüm mücadelenin seyrini değiştirir. Emriye'nin verdiği süre dolarken, toprakların Timur'a satılmasına yalnızca bir imza kalır. Adil'in sevdiği kadına verdiği sözle köylüsüne ettiği yemin, aynı hesapta karşı karşıya gelir. Şimdi o sözlerden birini tutmak, diğerini bozmak mı demektir?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı izle
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