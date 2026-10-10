Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz 34. bölüm fragmanı izle

SON BÖLÜM ÖZETİ

Atalarının mezarlarına uzanan tehdit, Adil Koçari'yi daha önce aşmadığı sınırların eşiğine getirir. Köylüsünün ölüsüne de dirisine de sahip çıkmaya yemin eden Adil'in sözü, herkese umut olurken Esme'nin içine bir kor düşürür. Üstelik daha kendi aralarındaki sorunları çözüp birbirlerini anlayamadan içine düştükleri bu savaş, Esme'nin içine düşen koru ateşe çevirir.

Her şeyini kaybeden Furtunalar, kendilerine kesilen cezanın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışır. İso'nun abisine kavuşmanın verdiği sevinç, Oruç'un ondan istediğiyle gölgelenir. Ailesiyle sevdiği kadın arasında kalan İso için Koçari'de kalmak da gitmek de bir bedel taşır.