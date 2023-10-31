Taşkınlık çıkardıkları restorana alınmayınca mekanı taradılar... Gasp Büro o magandaları tek tek yakaladı

Şüphelilerin otomobille olay yerine gelmeleri, işyerini kurşunladıkları ve kaçtıkları anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin düzenlediği operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen AK-47 otomatik tüfek ile bir tabanca ele geçirildi.

Özel harekât polisleri ile eğitimli polis köpeklerinin katıldığı operasyonu polis kamerası kaydetti. Şüphelilerin ise gece saatlerine geldikleri restoranda taşkınlık çıkardıkları için gönderildikleri bu duruma öfkelenip olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2. Hürriyet caddesi üzerinde bulunan bir restoranda 17 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda işyeri sabah saat 08.00'de silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Lüks bir otomobilden inen maskeli ve silahlı saldırganlar işyerine kurşun yağdırdıktan sonra hızla olay yerinden kaçtılar.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede işyerine 14 kurşunun isabet ettiği, park halindeki üç otomobilde hasar meydana geldiği tespit edildi. Polis yaptığı aramada bölgede 44 adet boş kovan ile bir adet AK-47 otomatik tüfek şarjörü buldu. İddiaya göre şüpheliler gece saatlerinde taşlınlık çıkardığı için mekandan gönderilen kişilerdi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada şüphelilerin olay yerine gelişleri ile işyerini kurşunladıkları anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde lüks bir otomobille gelen şüphelilerin işyerine doğru ilerleyerek ateş açtıkları hemen ardından aynı otomobile dönerek kaçtıkları görüldü.

ARAMALARDA AK47 ELE GEÇİRİLDİ

Polis bu görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Özel harekat polisleri ile eğitimli polis köpeklerinin de katıldığı operasyon sonucu Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen Hakkıcan U.(24), Adem K.(31) Umut D.(25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin işyeri ve otomobillerinde yapılan aramada saldırı olayında kullandığı değerlendirilen AK-47 otomatik tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.