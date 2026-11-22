Oğuz boylarından Osmanlı dönemine uzanan tarihi mezar taşları Tohumluk Vakfının hazırladığı "Taşa Kazınan Hafıza Projesi" ile geleceğe aktarılıyor. Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilciliği koordinesinde hayata geçirilen projenin akademik danışmanlığını Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslı Sağıroğlu üstleniyor.

Bu kapsamda 11. yüzyılda Türkistan'dan Anadolu'ya gelen Oğuz boylarının kimlik işaretleri olan tamgalar (eski Türk izlerini taşıyan motifler) ile Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bezemeli ve kitabeli mezar taşları mercek altına alındı. Projeyle, yerinde ziyaretlerin yanı sıra sergi ve okullarda düzenlenecek atölyelerle mezar taşlarının tarihsel ve sanatsal özellikleri ile Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunması amaçlanıyor.