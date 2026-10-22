TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

Bazı yemekler, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle sofralardaki yerini koruyor. TasteAtlas'ın dünyanın en iyi lapa yemeklerini sıraladığı listede, Türkiye'den geleneksel bir lezzetin de bulunması dikkat çekti. Farklı coğrafyaların yemek kültürünü yansıtan sıralamada hangi ülkenin öne çıktığı ve Türk mutfağından hangi yöresel tarifin listeye girdiği merak konusu oldu.
Ülke: Romanya
Puan: 3.5
Ülke: Romanya
Puan: 3.5
Ülke: Kuzey Makedonya
Puan: 3.6
Ülke: Finlandiya
Puan: 3.6
Ülke: Tayland
Puan: 3.6
Ülke: İtalya
Puan: 3.6
Ülke: Letonya
Puan: 3.6
Ülke: Türkiye
Puan: 3.6
Ülke: Endonezya
Puan: 3.6
Ülke: Vietnam
Puan: 3.7
Ülke: Vietnam
Puan: 3.7
Ülke: Gürcistan
Puan: 3.7
Ülke: Suudi Arabistan
Puan: 3.7
Ülke: Ermenistan
Puan: 3.7
Ülke: Estonya
Puan: 3.7
Ülke: İtalya
Puan: 3.8
Ülke: Filipinler
Puan: 3.8
Ülke: Filipinler
Puan: 3.8
Ülke: Brezilya
Puan: 3.9
Ülke: Romanya
Puan: 4.0
Ülke: Mısır
Puan: 4.0
Ülke: ABD
Puan: 4.0
Ülke: Romanya
Puan: 4.1
Ülke: Romanya
Puan: 4.1
Ülke: Ukrayna
Puan: 4.1
Ülke: Filipinler
Puan: 4.2
Ülke: Gürcistan
Puan: 4.2