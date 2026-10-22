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Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:47 Son Güncelleme: 22.10.2026 12:21

TasteAtlas listesine Türkiye'den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

Dünya mutfaklarının geleneksel lezzetlerini bir araya getiren TasteAtlas, en iyi lapa yemeklerine ilişkin listesini güncelledi. Farklı ülkelerin yöresel tariflerinin değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'nin köklü mutfak kültüründen gelen asırlık bir lezzet de yer aldı. Birbirinden farklı malzemelerle hazırlanan lapa çeşitlerinin buluştuğu liste, geleneksel yemeklere duyulan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.

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TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri
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Bazı yemekler, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle sofralardaki yerini koruyor. TasteAtlas'ın dünyanın en iyi lapa yemeklerini sıraladığı listede, Türkiye'den geleneksel bir lezzetin de bulunması dikkat çekti. Farklı coğrafyaların yemek kültürünü yansıtan sıralamada hangi ülkenin öne çıktığı ve Türk mutfağından hangi yöresel tarifin listeye girdiği merak konusu oldu.

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

30. MĂMĂLİGĂ CU LAPTE

Ülke: Romanya

Puan: 3.5

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

29. SCOTTİSH PORRİDGE

Ülke: İskoçya

Puan: 3.5

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

28. MĂMĂLİGĂ

Ülke: Romanya

Puan: 3.5

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

27. KAČAMAK

Ülke: Kuzey Makedonya

Puan: 3.6

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

26. MANNAPUURO

Ülke: Finlandiya

Puan: 3.6

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

25. CHOK (THAİ CONGEE)

Ülke: Tayland

Puan: 3.6

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

24. POLENTA

Ülke: İtalya

Puan: 3.6

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

23. GRİĶİ

Ülke: Letonya

Puan: 3.6

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

22. KAVUT

Ülke: Türkiye

Puan: 3.6

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

21. BUBUR KETAN HİTAM

Ülke: Endonezya

Puan: 3.6

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

20. CHÈ BA MÀU

Ülke: Vietnam

Puan: 3.7

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

19. CHÁO LÒNG

Ülke: Vietnam

Puan: 3.7

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

18. GHOMİ

Ülke: Gürcistan

Puan: 3.7

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

17. HAREESH

Ülke: Suudi Arabistan

Puan: 3.7

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

16. HARİSSA

Ülke: Ermenistan

Puan: 3.7

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

15. KAMA

Ülke: Estonya

Puan: 3.7

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

14. POLENTA CONCİA

Ülke: İtalya

Puan: 3.8

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

13. CHAMPORADO

Ülke: Filipinler

Puan: 3.8

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

12. LUGAW

Ülke: Filipinler

Puan: 3.8

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

11. POLENTA TARAGNA

Ülke: İtalya
Puan: 3.9
TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

10. PİRÃO

Ülke: Brezilya

Puan: 3.9

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

9. MĂMĂLİGUȚĂ CU BRÂNZĂ Șİ SMÂNTÂNĂ

Ülke: Romanya

Puan: 4.0

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

8. BİSSARA

Ülke: Mısır

Puan: 4.0

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

7. SHRİMP AND GRİTS

Ülke: ABD

Puan: 4.0

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

6. TACİ Şİ ÎNGHİTE

Ülke: Romanya

Puan: 4.1

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

5. MĂMĂLİGĂ CU BRÂNZĂ

Ülke: Romanya

Puan: 4.1

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

4. BANOSH

Ülke: Ukrayna

Puan: 4.1

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

3. ARROZ CALDO

Ülke: Filipinler

Puan: 4.2

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

2. ELARJİ

Ülke: Gürcistan

Puan: 4.2

TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

1. BUBUR AYAM

Ülke: Endonezya

Puan: 4.3

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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TasteAtlas listesine Türkiye'den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri
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