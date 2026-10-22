TasteAtlas listesine Türkiye’den bir lezzet girdi! İşte dünyanın en iyi lapa yemekleri

Bazı yemekler, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle sofralardaki yerini koruyor. TasteAtlas'ın dünyanın en iyi lapa yemeklerini sıraladığı listede, Türkiye'den geleneksel bir lezzetin de bulunması dikkat çekti. Farklı coğrafyaların yemek kültürünü yansıtan sıralamada hangi ülkenin öne çıktığı ve Türk mutfağından hangi yöresel tarifin listeye girdiği merak konusu oldu.