VALİZLER NEDEN TEMİZLENMELİ?
Seyahat boyunca farklı yüzeylere temas eden valizler, çok sayıda kişinin dokunduğu ortak alanlarda taşınıyor. Havalimanlarında bagaj görevlilerinin elinden geçen, otel odalarında yere veya farklı yüzeylere bırakılan bavulların üzerinde kir, alerjen ve mikroorganizmalar birikebiliyor. Ayrıca otel odalarında bulunabilen tahtakuruları da valizlere taşınma riski oluşturabiliyor.
KUMAŞ VALİZLER NASIL TEMİZLENİR?
Kumaş yüzeyli valizlerin temizliğinde ılık su, hafif deterjan ve yumuşak bir bez kullanılabiliyor. Bunun için yaklaşık 240 mililitre ılık suya bir yemek kaşığı çamaşır deterjanı eklenerek karışım hazırlanıyor.
Hazırlanan karışım, kirli bölgelere yumuşak bir bez veya fırça yardımıyla nazikçe uygulanıyor. Ardından temiz ve hafif nemli bir bezle deterjan kalıntıları siliniyor. Temizlik işleminin ardından valizin tamamen kuruması için açık havada bekletilmesi gerekiyor.
SERT YÜZEYLİ VALİZLERİN TEMİZLİĞİNDE BU YÖNTEMİ DENEYİN
Plastik ve sert dış yüzeye sahip valizlerin temizliği daha kolay gerçekleştirilebiliyor. Ilık su ve hafif deterjanla hazırlanan karışım, yumuşak bir bez yardımıyla valizin dış yüzeyine uygulanabiliyor.
Çizik ve inatçı lekeler için ise karbonat ve suyla hazırlanan macun kullanılabiliyor. Yumuşak kıllı bir fırçayla nazikçe temizlenen yüzey, sonrasında nemli bir bezle siliniyor.
VALİZİN İÇİNİ TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN
Valizin yalnızca dış yüzeyini temizlemek yeterli olmuyor. İç bölümde seyahat sırasında dökülen sıvılar, kozmetik ürün kalıntıları ve çeşitli kirler birikebiliyor.
İlk olarak valizin içindeki kırıntı ve tozların elektrikli süpürgeyle temizlenmesi öneriliyor. Makyaj, parfüm, şampuan veya losyon lekeleri için ılık su ve hafif deterjanla nemlendirilmiş bir bez kullanılabiliyor. Temizlik sonrasında valizin iç kısmının tamamen kuruması beklenmeli.
FERMUAR VE TUTMA KOLLARINI ATLAMAYIN
Valizin en sık temas edilen bölümleri arasında fermuarlar ve tutma kolları bulunuyor. Özellikle seyahat boyunca farklı kişiler tarafından dokunulan bu alanların temizliği ihmal edilmemeli.
Tutma kolları ılık su ve sabunla nemlendirilmiş bir bezle silinebiliyor. Fermuarların ise biriken toz ve kirden arındırılması için kuru bir bezle temizlenmesi öneriliyor. Böylece fermuarların zamanla sertleşmesi ve takılması da önlenebiliyor.