Tutma kolları ılık su ve sabunla nemlendirilmiş bir bezle silinebiliyor. Fermuarların ise biriken toz ve kirden arındırılması için kuru bir bezle temizlenmesi öneriliyor. Böylece fermuarların zamanla sertleşmesi ve takılması da önlenebiliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör