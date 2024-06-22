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Giriş Tarihi: 22.6.2024 15:31 Son Güncelleme: 22.6.2024 15:36

Tatil için memleketi Giresun’a gelen kişi denizde boğuldu

İzmit’ten tatil için memleketi Giresun’a gelen Bahtiyar Cebeci (43) Eynesil ilçesinde ailesiyle denize gitti. Cebeci, suda bir anda akıntıya kapılarak sürüklendi. Denizden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Cebeci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Tatil için memleketi Giresun’a gelen kişi denizde boğuldu

İzmit'te yaşayan 2 çocuk babası Bahtiyar Cebeci, Kurban Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Giresun'un Eynesil ilçesine geldi. Gümüşçay Mahallesi'nde ailesiyle birlikte dün serinlemek için denize giren Cebeci, bir süre sonra akıntıya kapılıp sürüklendi.

Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Cebeci, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cebeci, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Bahtiyar Cebeci, Eynesil'de toprağa verildi.

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Tatil için memleketi Giresun’a gelen kişi denizde boğuldu
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