Tatil yapmak için gitmişlerdi: Bungalovda 360 derece gizli kamera skandalı!





"BİZ İÇİMİZDE BÖYLE İNSANLARI BARINDIRMAYIZ"



Neticenin adli yargılama sonrasında belli olacağını aktaran Alaçam, "Telefonlarımız hiç susmuyor bazı işletmeci arkadaşlarım eski misafirlerinin aradıklarını söylüyorlar. İster istemez bu olay çıkınca ufaktır ama mide bulandırıyor. Hemen tedirginlik oluyor ama müşterilerimiz müsterih olsun. Aslında orada bariz belli gizli kamera gibi de durmuyor. Bir işletmecinin böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemiyorum. Bir insan ekmek teknesine bunu yapmaz diye düşünüyorum ama tabii ki kim tarafından konuldu o da çok önemli ve merak konusu. Herkes müsterih olsun Sapanca güvenilir bir turizm destinasyonu olmaya devam edecek. Malum bizi istemeyen bir otel zincirleri ve gruplar var. Biz bunları da değerlendiriyoruz son zamanlarda çok üzerimize geliyorlar. Konunun nereye gideceğini adli yargılamada sonra göreceğiz ama her şey mümkün. Olayın yaşandığı iddia edilen bungalov bizim derneğimiz üyesi değil. Şuanda kimin yaptığı belli değil, suçlu ortada yok dolayısıyla aksiyon alamıyoruz ama şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim; Sapanca zaten yapı olarak muhafazakar bir toplumdur biz içimizde böyle insanları barındırmayız kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum ama işletmeyle ilgili bir durum varsa da kesinlikle o zihniyetteki insanlar burada faaliyet yürütemeyecek" şeklinde konuştu.



"UZAKTAN TAKİP EDİYOR DA OLABİLİR"



Yaşanan durumun birden çok şekilde ele alındığını belirten Alaçam, "Ödeme yapmamak için gelen misafirler oldu ama böylesi hiç olmamıştı. Benim kafama takılan aleni belli bir kamera orada 3 ampul var ve biri çok bariz beli ve mor bir ışık saçıyor. Herkes şüphelenir zaten bunu görünce. Umarım en yakın zaman da kimin yaptığı ortaya çıkar. Neticede onu bir başkası da oraya yerleştirmiş olabilir ülkede manyak ve psikopat çok kimin ne gaye ile yaklaştığını bilemeyiz. Daha önce bir gün kalmış biri onu oraya takıp uzaktan takip ediyor da olabilir" ifadelerini kullandı.