Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda! Bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu

Düzce'de de Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk yaşanırken, Beyköy, Sinirci, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında zaman zaman trafik yoğunluğu artıyor. Buna karşın, D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Güzergahlarda jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor.

Öte yandan, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde trafiğin normal seyrinde ilerlediği bildirildi.