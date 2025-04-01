Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda! Bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu

Özellikle İstanbul yönünde dönüş trafiği nedeniyle otoyolun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluk gözlemlenirken, Bekirdere Rampası mevkisinde zaman zaman trafiğin yavaşladığı görüldü.
Bolu geçişinde ise Karabük-Gerede D-100 kara yolu ile Gerede otoban girişi, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde araç hareketliliği dikkat çekiyor.
Düzce'de de Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk yaşanırken, Beyköy, Sinirci, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında zaman zaman trafik yoğunluğu artıyor. Buna karşın, D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Güzergahlarda jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor.
Öte yandan, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde trafiğin normal seyrinde ilerlediği bildirildi.
'KİLİT KAVŞAK'TA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.