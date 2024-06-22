Tatilcilerin dönüş çilesi başladı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İlçe çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otellerin çıkış saatleri 11.00 - 14.00 olduğu için trafik öğlen saatlerinde daha çok kitlenmeye başladı. Bodrum Bölge Trafik denetleme noktasından trafik polisler Memleketlerine dönen tatilcileri uyarılarda bulundu. Emniyet kemerini takma, hız sınırı ve uykusuz yola çıkmama konusunda bilgilendirme yaptı. Trafiğin gün boyu yoğun olacağı için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kavşaklara ve ana yollarda güvenlik önlemi aldı.