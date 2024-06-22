9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler ilçeye akın akın çıkış yapmaya başladı. İlçeden 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı. 9 günlük tatilini son gününde ise tatillerini Bodrum'da geçiren yerli turist dönüş çilesi yaşamaya başladı.
İlçe çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otellerin çıkış saatleri 11.00 - 14.00 olduğu için trafik öğlen saatlerinde daha çok kitlenmeye başladı. Bodrum Bölge Trafik denetleme noktasından trafik polisler Memleketlerine dönen tatilcileri uyarılarda bulundu. Emniyet kemerini takma, hız sınırı ve uykusuz yola çıkmama konusunda bilgilendirme yaptı. Trafiğin gün boyu yoğun olacağı için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kavşaklara ve ana yollarda güvenlik önlemi aldı.
KİLİT KAVŞAK'TA TRAFİK AKICI VE YOĞUN
Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video
Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
DÖNÜŞ YOLUNDA ANADOLU OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE TRAFİK NORMAL SEYRİNDE
Gidiş yolculuğunda akıcı yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımını rahat sağlıyor. Trafiğin normal seyrettiği otoyolda ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlerini sürdürüyor. Araçların rahatlıkla ilerlediği Anadolu Otoyolu havadan da görüntülendi.
BOLU GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN AKICI
Gidiş yolculuğunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımını rahat sağlıyor. Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölge trafik zaman zaman aksıyor. Akıcı yoğunluğun aralıklarla devam ettiği Bolu geçişinde, trafik ve karayolları ekipleri yollardaki olumsuzluklara hızlıca müdahale ederek trafiği aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Akıcı yoğunluğun aralıklarla pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın geçici olarak gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir."