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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Tatile geldiği İstanbul’da 100 kadının etek altı fotoğraflarını çekti

Erzurum'dan İstanbul’a gelen okul müdürü Hakan K. halka açık yerlerde gizlice kadınların etek altı görüntülerini çekti. 100’den fazla kadına ait fotoğraf ve videoyu arşivlediği belirlenen K. tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tatile geldiği İstanbul’da 100 kadının etek altı fotoğraflarını çekti
Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. geçtiğimiz aralık ayı başında dolaşmaya başladı.
İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yeri gezen Hakan K. iddiaya göre cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekti. Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi. Kadınları hatırlamak için bir de yöntem geliştiren Hakan K., klasörlere "eteği g..üne sığmayan", "leoparlı kadın", "kod valizli", "lila şortlu", "mavili tatlı kız" gibi sapıkça isimler koydu.



Hamza E. isimli vatandaşın 16 Aralık'ta olaya tanık olması ve tepki vermesi üzerine Hakan K. gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Hakan K. "Senelik izin alarak İstanbul'a geldim. Burada bulunduğum süreçte birçok kadının gizlice etek altı fotoğrafını çektim. Bugünse yakalandım" diyerek pişman olduğunu söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanma" suçundan tutuklandı.

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Tatile geldiği İstanbul’da 100 kadının etek altı fotoğraflarını çekti
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