Tatile gelen gurbetçi ailelere kiracı şoku

Fransa'da yaşayan ve akraba olan çiftler Aslı (70) ve İzzet Ög (76) ile Ahmet (63) ve Gökçen Konuk (58), yaz aylarını geçirmek üzere Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmanda yan yana birer daire alıp döşedi.Ahmet Konuk, 21 Ocak günü Fransa'dan Antalya'ya geldi ve akrabasının evinde kaldı. Konuk, pazar sabahı valizini alarak evine gitti. Birinci kattaki evine çıkan Konuk, anahtarıyla kapıyı açamadı. Akrabasının getirdiği yedek anahtarla da kapıyı açamayan Konuk, apartmandan çıkarak bir süre bekledi. Bu sırada bir çiftin binadan çıktıktan sonra döndüğünü gören Konuk, arkalarından binaya girdi. Çiftin anahtarla kendi dairesine girdiğini gören Konuk, evin kendisine ait olduğunu söyleyip içeri nasıl girdiklerini sordu. Konuk, ardından polisi arayarak şikâyetçi oldu.Konuk, kendileriyle 2004'te aynı apartmandan yan daireyi satın alan Fransa'daki akrabasının evinin de kapı göbeğinin değiştirilip kiraya verildiğini öğrenince Ög çiftini arayarak durumdan haberdar etti. Çift haberi alır almaz aynı gün uçakla Antalya'ya geldi. Ög çifti de polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Konuk'a ait dairede oturan O.V.E.'nin, evi kendisine kiraladığını söylediği H.D. gözaltına alındı. H.D.'nin, evi 10 bin TL'ye kiraya verip sözleşme yaptığı öğrenildi.Ahmet Konuk, "Evi berbat etmişler. Temizlemek için uğraşıyoruz. Evimde en az 10 bin euro zararım var. Evde ne var ne yok kırmışlar, zarar vermişler. Sigorta şirketini de aradım, gelip tutanak tuttular" diye konuştu. Aslı Ög, "Yaz aylarında burada tatilimizi yapıp gidiyorduk. Evimde çalıntı şeyler var. Kaç gün kaldıklarını bilmiyorum ama burada yatmışlar. Evde aile fotoğraflarım vardı onları göremedim. Ev eşyaları, terlik, ayakkabı vardı; onları da almışlar. Şok içindeyim. Böyle olayla ilk kez karşılaştım" dedi. İzzet Ög ise "Maddi zararımız var, şoktayız. Burada kaldıkları için temizlik yapıyoruz" diye konuştu.