"MESAJLARI KÖTÜ NİYETLE ATMADIM"

Karar hem güvenlik şefi hem de üniversite vekilleri tarafından temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesine geldi. Daire, dosya ile ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, hangi hallerde iş sözleşmesinin işverence haklı sebebe dayalı olarak feshedilebileceği İş Kanunu'nun ilgili maddesine dayandırılarak açıklandı. Kararda, güvenlik şefinin söz konusu mesajları gönderdiğini kabul ettiğini, ancak kötü niyetle atmadığını beyan ettiği belirtildi.