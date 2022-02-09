Tatlıses’in doğduğu ev, müze oluyor

Şanlıurfa'nın kültürel, tarihi ve turistik alanlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve turizmden hak ettiği payı almasını hedefleyen projelerin tanıtımı ve protokol imza törenine; Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafiliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.