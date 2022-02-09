Tatlıses’in doğduğu ev, müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in Haliliye ilçesi Hızmalı Mahallesi'nde, doğduğu mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle paydaş kurumların işbirliğinde hazırlanan, şehrin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik projelerin tanıtımı ve protokol imza töreni valilik toplantı salonunda yapıldı.
Şanlıurfa'nın kültürel, tarihi ve turistik alanlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve turizmden hak ettiği payı almasını hedefleyen projelerin tanıtımı ve protokol imza törenine; Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafiliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.
Haliliye ilçesi Hızmalı Mahallesi'nde bulunan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara olarak bilinen mağara, Haliliye Belediyesinin girişimleri ile müze oluyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, Şanlıurfa'nın bağrından yetişmiş birçok sanatçısı bulunuyor. Bunlardan biride hiç kuşkusuz İbrahim Tatlıses, Dünya çapında Şanlıurfa'yı tanıtan sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu kâgir ev, müzeye dönüşüyor. Bu projeyle, müzik şehri olan Şanlıurfa'nın değerlerinin tanıtılması, sahip çıkılması ve yaşatılması amaçlanıyor.