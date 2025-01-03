Tavşantepe imamı diyanetten atıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı Recep Kaya'nın telefonunda mesleğine aykırı davranışlar tespit edilmesi üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.
İHRAÇ EDİLDİ
Yürütülen idari soruşturma kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, imam Recep Kaya'nın Devlet memurları kanununun 98/b maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edilmesine karar verdi. Recep Kaya artık imamlık yapamayacak.