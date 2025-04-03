Tavuk dönerden 648 kişi zehirlendi! 2 kişi tutuklandı

Kocaeli Valiliği, Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede yaşanan tavuk döner kaynaklı gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran kişi sayısının 648'e ulaştığı, bu kişilerden 2'sinin tedavisinin sürdüğü, 646 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

TEST SONUÇLARI OLUMSUZ

1 Nisan 2025 tarihinde Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen bildirim sonrası harekete geçen Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, söz konusu işletmeden tavuk döner numunesi alarak, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan analizler sonucunda, döner numunesi Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun bulunmadı. Dönerde halk sağlığını tehdit edecek düzeyde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Test sonuçlarının olumsuz çıkmasıyla birlikte, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İşletmenin iki yetkilisi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ayrıca, işletme Körfez Belediyesi tarafından mühürlendi. Valilik açıklamasında, olayın Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Emniyet ve belediye tarafından titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: "Kocaeli genelinde toplam 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 646 hastamız taburcu edilmiş, 2 hastamızın tedavisi sürmektedir. Söz konusu işyeri mühürlenmiş olup, konu tüm kurumlarımız tarafından yakinen takip edilmektedir."